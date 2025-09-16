O empresário Tallis Gomes, 38, afirma ter pedido para o departamento de recursos humanos da G4 Educação vasculhar as redes sociais dos 400 funcionários da empresa.\nSe encontrada qualquer postagem comemorando o assassinato do influenciador conservador americano Charlie Kirk, o colaborador deveria ser demitido por justa causa.\n"Isso é o artigo 287 do Código Penal. Incitação a crime é passível de processo. Não quero criminoso trabalhando comigo. Felizmente, nenhum foi encontrado", disse ele.\nCom 1,5 milhão de seguidores no Instagram, Gomes se tornou o principal divulgador da campanha "demita extremistas".\nA maioria dos comentários em suas postagens é de apoiadores da proposta de fazer perder o emprego qualquer pessoa que celebrou nas redes sociais a morte de Kirk. Nos Estados Unidos, funcionários de empresas já foram demitidos por usarem linguagem considerada ofensiva ou insensível em relação ao assassinato.