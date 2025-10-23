Começa nesta sexta-feira (24) o prazo de inscrição para o processo de seleção simplificado com vagas para professores substitutos na Universidade Federal do Tocantins (UFT). Os salários podem variar de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29, dependendo da titulação do candidato.\nAo todo, são ofertadas 16 vagas, sendo seis para cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro, pelo site da UFT, na página de Concursos e Seleções.\nDe acordo com o edital, a taxa de inscrição é de R$ 120. Os candidatos podem solicitar a isenção até o dia 27 de outubro, às 17h.\nAs oportunidades estão distribuídas em diversas áreas, como educação de campo, direito, engenharia florestal, arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental, nutrição, pedagogia, ciências biológicas, história e letras.\nSalários