A 6ª Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho) condenou empregadores de Natal, capital do Rio Grande do Norte, a pagar horas extras a uma trabalhadora doméstica. Ela foi contratada após a vigência da Lei das Empregadas Domésticas (lei complementar 150/2015), que exige o registro de jornada, e os empregadores não apresentaram o controle de ponto.\nA doméstica foi contratada em junho de 2023 para atuar em duas residências de um casal divorciado, além de cuidar de um canil comercial mantido pela empregadora. Na ação, ela disse que trabalhava das 7h às 17h. Os empregadores negaram a realização de horas extras.\nO juízo de primeiro grau rejeitou o pedido, entendendo que o controle de jornada não seria obrigatório no emprego doméstico, atribuindo à empregada o ônus de comprovar a carga horária. O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 21ª Região manteve a decisão.