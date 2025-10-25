O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está disposto a reduzir as tarifas ao Brasil sob as "circunstâncias certas". A declaração vem às vésperas do encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), previsto para acontecer neste domingo (26) na Malásia.\nAmbos os líderes possuem agendas no país asiático para participar de reuniões durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Este será o primeiro encontro oficial entre Lula e Trump após a sobretaxa de 40% aplicada aos produtos brasileiros, em julho deste ano.\nLula espera convencer Trump a pausar tarifas; EUA vão priorizar etanol e big techs\nEdital do concurso do IBGE com 9.580 vagas temporárias deve sair em novembro\nDurante o embarque para sua viagem à Ásia, Trump foi questionado se irá reduzir as tarifas sobre o Brasil, respondendo apenas que "sob as circunstâncias certas". A declaração aumenta as expectativas sobre um acordo bilateral.