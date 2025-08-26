A diretora Lisa Cook, do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA), afirmou na noite de segunda-feira (25) que a sua demissão anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, não tem amparo legal e que também não vai renunciar ao posto.\n"O presidente Trump alegou me demitir 'por justa causa' quando não existe justa causa conforme a lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo", afirmou a diretora em comunicado.\nTrump anunciou a demissão de Cook nessa segunda-feira em suas redes sociais por suspeita de fraude na documentação de uma hipoteca, denúncia feita por um aliado do presidente e que a diretora nega.\n"O povo americano precisa ter plena confiança na honestidade dos membros encarregados de definir políticas e supervisionar o Federal Reserve", afirmou Trump, que informou há duas semanas que aceitou a abertura de um processo para investigar a diretora.