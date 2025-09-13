Dias depois da resposta inédita da Polônia à invasão de seu espaço aéreo por drones russos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou neste sábado (13) uma carta aberta a líderes da Otan, condicionando a aplicação de novas sanções contra a Rússia ao fim da compra de petróleo de Moscou por países da aliança militar liderada por Washington.\n"Estou pronto para pesadas sanções à Rússia quando todas as nações da Otan concordarem e começarem a fazer o mesmo e quando todos os países da Otan PARAREM DE COMPRAR PETRÓLEO DA RÚSSIA", diz o republicano na carta, parcialmente em maiúsculas, publicada na sua rede Truth Social. "Como vocês sabem, o comprometimento da Otan com a VITÓRIA tem sido bem menor do que 100%, e a compra de petróleo russo é chocante!"\nA carta é uma resposta firme à pressão que tem sido aplicada ao presidente americano por seus aliados europeus após o incidente na Polônia na última terça-feira (9), quando Varsóvia abateu drones de Moscou em meio a um mega-ataque da Rússia contra a Ucrânia, invadida por Vladimir Putin em 2022. O episódio aumentou a tensão no continente e levou o governo polonês a invocar o artigo 4 da Otan, que prevê consultas ativas entre seus membros quando há violações de soberania de um dos integrantes da aliança.