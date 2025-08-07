O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o início da cobrança de tarifas recíprocas sobre produtos de 69 países, implementadas logo após a meia-noite desta quinta-feira (7). Em mensagem publicada na rede Truth Social, ele declarou: "É meia-noite!!! Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América!"\nO presidente americano se manifestou em sua própria rede social, a Truth Social.\nBilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo o tempo todo, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode impedir a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar!", escreveu em outra publicação na mesma rede.\nINSS proíbe 8 instituições de oferecer consignado a aposentados por falta de Não Perturbe