O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (10) que vai impor tarifas adicionais de 100% sobre produtos da China a partir do dia 1º de novembro. A sobretaxa dos EUA sobre produtos chineses em vigor atualmente é de 30%.\nNa mesma data, também serão aplicados controles de exportação para todos os tipos de softwares críticos, de acordo com a publicação de Trump na plataforma Truth Social.\nO presidente já havia adiantado mais cedo que avaliava um "aumento massivo" nas taxas, o que gerou impacto no mercado financeiro, com Bolsas em queda e dólar em alta no Brasil.\nO dólar terminou o dia em disparada de 2,39% e encerrou a semana cotado a R$ 5,503, um patamar que não alcançava desde o último mês de agosto.\nNo Brasil, a moeda americana também sofreu efeitos de temores sobre o equilíbrio das contas públicas do país. Nesta sexta, o governo lançou uma novo modelo de crédito imobiliário que pode turbinar a popularidade do presidente Lula a um ano das eleições, além de injetar estímulos na economia, o que pode forçar a a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em um patamar elevado por mais tempo.