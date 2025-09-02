Três propostas da Prefeitura de Palmas voltadas a projetos de mobilidade urbana foram pré-selecionadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC Seleções 2025, do governo federal. As obras poderão ter financiamento de mais de R$ 470 milhões.\nDe acordo com o governo Federal, as propostas selecionadas estão aptas a análise de operações de crédito para a realização de melhorias em infraestruturas. Em todo o país, 29 propostas voltadas à mobilidade urbana vão para a próxima fase e somam R$ 6,05 bilhões.\nVeja as propostas de Palmas que poderão receber os recursos do Novo PAC 2025:\nImplantação do corredor de transporte público coletivo na região centro-norte - R$ 413.114.840,87\nImplantação da infraestrutura cicloviária interligada ao transporte público nas regiões norte e sul - R$ 29.041.500,00