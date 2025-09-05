Um total de 99 mil trabalhadores têm cerca de R$ 114 milhões em abonos do PIS (Programa de Integração Social) que podem ser sacados na Caixa Econômica até o dia 29 de dezembro, segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).\nO último lote de pagamentos foi liberado no dia 15 de agosto, referente ao período trabalhado em 2023, chamado de ano-base 2023. Todos os anos há dinheiro esquecido do abono salarial porque há, entre outros casos, pessoas que não sabem que têm direito ao benefício.\nO MTE diz que, neste mês, iniciou o processamento das informações encaminhadas pelas prefeituras dentro do prazo excepcional, encerrado em 20 de junho. Com isso, os servidores públicos que tiveram atraso no pagamento referente ao ano-base de 2023 receberão o benefício em 15 de outubro.\nA partir de 5 de outubro, os trabalhadores poderão consultar o valor e a instituição bancária responsável pelo pagamento por meio da CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital) ou do portal Gov.br.