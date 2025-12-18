Na última terça-feira (16), sindicatos de trabalhadores dos Correios aprovaram greve por tempo indeterminado em protesto contra medidas adotadas pela estatal e pela falta de um acordo coletivo e reajuste salarial para a categoria.\nAo todo, 12 sindicatos em 9 estados iniciaram a paralisação na noite de terça, enquanto outros 24 permanecem em estado de greve. A paralisação atinge estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.\nCâmara aprova corte de benefícios fiscais com aumento de tributação de bets, JCP e fintechs\nCinco bancos fecham proposta para emprestar R$ 12 bi aos Correios\nProcurados, os Correios dizem que todas as agências continuam abertas e que a adesão à greve é parcial e localizada. "Para mitigar eventuais impactos operacionais, a empresa adotou medidas contingenciais que garantem a continuidade dos serviços essenciais à população."