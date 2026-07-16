O Outback Steakhous chega em Palmas neste fim de semana. A primeira unidade contou com um investimento de R$ 6 milhões e ficará na parte externa do Capim Dourado Shopping. Com a chegada do restaurante, foram abertas 81 vagas de emprego.\nA inauguração acontecerá na próxima segunda-feira (20), às 11h. A instalação de uma unidade do Outback em Palmas faz parte de uma expansão da rede na região norte do país. O restaurante tem 502 m² e capacidade para 218 pessoas.\nMédico é homenageado por pacientes em despedida de posto de saúde: 'Mantenho contato por mensagens'\nPacientes relatam atrasos em exames e precisam repetir coleta em Palmas\nConforme o sócio-proprietário da unidade de Palmas, Luis Felipe Santos, o objetivo do investimento é integrar o restaurante na rotina da cidade e se consolidar como um dos principais destinos gastronômicos da capital.