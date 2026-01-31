O Tocantins encerrou o ano de 2025 com um saldo positivo de 7.416 novos empregos com carteira assinada, sendo a maioria deles ocupados por mulheres. Os dados divulgados nesta quinta-feira (29), pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), revelam um desempenho positivo em todos os cinco agrupamentos de atividades econômicas avaliados.\nO resultado é fruto de 141.327 admissões frente a 133.911 desligamentos no ano. Segundo os dados do Novo Caged, o setor de Serviços liderou a geração de vagas com 3.378 novos postos, seguido pelo Comércio (2.670), Indústria (739), Agropecuária (492) e Construção Civil (137).\nAs mulheres ocuparam a maior parte das novas vagas, com um saldo de 3.960 postos, enquanto entre os homens o saldo foi de 3.456.\nEm relação à escolaridade, trabalhadores com ensino médio completo foram os mais contratados, somando 7.887 postos. Por faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos registraram o maior desempenho, com 5.313 vagas criadas em 2025.