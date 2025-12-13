O Tocantins foi contemplado com 697 unidades habitacionais em quatro cidades. As moradias do programa Minha Casa, Minha Vida serão contratadas por meio da linha de atendimento Urbano, que utiliza o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).\nA portaria com as informações foi publicada pelo Ministério das Cidades no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12). Ao todo, foram 1.670 novas moradias autorizadas para todo o país. Cerca de 6 mil pessoas devem ser contempladas pelos novos empreendimentos.\nO Tocantins foi o maior beneficiado pela publicação. Foram quatro municípios contemplados com moradias aptas à contratação.\nAraguaína (TO), com 176 unidades;\nGurupi (TO), com 128 unidades;\nParaíso do Tocantins (TO), com 60 unidades;\nPorto Nacional (TO), soma 333 unidades distribuídas em três propostas distintas.