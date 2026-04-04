O Governo do Tocantins criou a comissão responsável pela realização do novo concurso público da Polícia Civil. O certame prevê a oferta de 452 vagas para os cargos de delegado de polícia, oficial investigador e perito oficial, com remuneração inicial de até R$ 21,9 mil.\nCom a publicação da portaria, começam os trâmites administrativos para a realização do concurso, como a definição da banca organizadora e, posteriormente, a publicação do edital, que trará todas as regras, etapas, prazos e critérios para a seleção.\nDe acordo com o governo estadual, o concurso tem como objetivo recompor o efetivo da Polícia Civil e ampliar a capacidade de investigação no combate à criminalidade em todo o estado. O último concurso da instituição foi realizado em 2014, e uma nova seleção é aguardada há 12 anos.\nFiscalização aponta falta de medicamentos e fila de espera por especialista em Palmas; MPE fez recomendações