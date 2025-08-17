O feriado do Senhor do Bonfim estreou em 2025, criando uma folga para os tocantinenses no mês de agosto. Quem não conseguiu aproveitar a data pode ficar tranquilo, pois até o fim do ano serão mais oito feriados, entre nacionais e estaduais.\nEm setembro serão celebrados o Dia da Independência do Brasil, que será em um domingo, além do Dia da Padroeira do Tocantins, que cai em uma segunda-feira.\nOutubro também terá dois feriados, um nacional e outro estadual, mas os dois serão aos domingos.\nNovembro tem três feriados nacionais, sendo dois no fim de semana e o último na quinta-feira. No último mês de 2025, teremos o Natal, que neste ano também será celebrado na quinta-feira.\nPonto facultativo\nAlém dos feriados, quem trabalha para o Estado ou para os municípios poderá folgar no Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. Mas a folga nas repartições públicas depende de decretos dos municípios e do Estado, podendo, inclusive, ser transferida para outra data.