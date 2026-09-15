Os rendimentos dos Treasuries, títulos do Tesouro dos Estados Unidos, dispararam nesta segunda-feira (14), em meio à escalada da guerra no Irã e ao avanço dos preços do petróleo, e atingiram máximas em quase três anos.\nNa máxima do dia, rendimento do Treasury de 10 anos, referência para as expectativas sobre a trajetória dos juros americanos no longo prazo, avançou a 5,017%, maior nível desde outubro de 2023.\nNo pico das negociações, o rendimento do título de 2 anos também subiu, para 4,677%, maior nível desde julho de 2024.\nO comportamento se assemelha ao observado na semana passada, quando os rendimentos de títulos globais dispararam após o petróleo superar a marca de US$ 100.\nO movimento é impulsionado pela alta do barril de petróleo Brent, referência global, que chegou a avançar 4,90%, a US$ 109,74, na máxima do dia. A commodity fechou cotada a US$ 106,48, uma alta de 1,79%.