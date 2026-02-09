Mineração em Barro Alto, no Entorno do Distrito Federal (Pedro Ladeira/Folhapress)\nAs terras raras, minerais estratégicos para setores como energia, tecnologia e indústria, constituem um mercado capaz de movimentar quase R$ 250 bilhões no Brasil por ano, segundo um relatório da Deloitte e da AYA Earth Partners. A exploração desses elementos exige profissionais de diversas áreas e, dependendo da experiência e do cargo ocupado, os salários podem ultrapassar R$ 30 mil. Por possuir um dos maiores depósitos de terras raras do mundo, o estado de Goiás ocupa uma das principais posições desse cenário.\nÀ reportagem, o tecnólogo em mineração Danilo de Faria explicou que as áreas profissionais ligadas às terras raras incluem engenheiros, geólogos, técnicos e operadores, entre outras. O especialista, que possui mais de 20 anos de experiência no mercado, também revelou que os cargos de nível médio ou fundamental possuem salários iniciais que vão de R$ 2,5 mil a R$ 4,5 mil. Já para nível superior, os valores começam em R$ 5 mil e podem chegar a mais de R$ 30 mil.