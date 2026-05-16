Congresso Abramilho realizado em Brasília (DF) (Thalita Araújo/Abramilho)\nO agronegócio brasileiro enfrenta um cenário de pressão, descrito como “tempestade perfeita” pela senadora Tereza Cristina durante o 4º Congresso Abramilho, em Brasília. O encontro realizado durante a semana reuniu lideranças do setor, governo e diplomatas para discutir os desafios e oportunidades para o produtor rural brasileiro, com foco nas perspectivas para o milho e o sorgo.\nApesar das dificuldades e do diagnóstico de pressões globais, a expectativa é de que o Brasil consolide sua liderança nas exportações agropecuárias ainda em 2026.\nCrédito Rural e a "Tempestade Perfeita"\nMesmo com bons resultados na produção e nas exportações, o produtor enfrenta aumento de custos, endividamento e incertezas. O setor defende mudanças no sistema de crédito e mais apoio ao seguro rural.