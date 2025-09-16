Empresas de saneamento básico estimam um impacto financeiro de R$ 15,47 bilhões sobre projetos do setor se a MP (medida provisória) que aumenta impostos para elevar a arrecadação do governo incluir a taxação dos rendimentos de debêntures incentivadas (títulos de dívida emitidos por empresas privadas) a uma alíquota de 5%.\nA projeção é de um estudo da Pezco Economics Consultoria com a Abcon Sindcon (Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto) que será divulgado nesta semana.\nO número abrange projetos que estão no ciclo de investimento atual e também outras concessões cujos financiamentos ainda não foram contratados.\nSegundo Igino Mattos, sócio project finance da Pezco Economics Consultoria, o dado é conservador. Ele afirma que o prejuízo pode ser ainda maior porque alguns projetos que já foram leiloados podem passar por novos ciclos de investimentos para expansão de obras. Com a necessidade de emissão de novas debêntures, essas concessões seriam impactadas.