Com uma simples assinatura, o presidente americano, Donald Trump, provocou uma mudança brusca nos planos de milhares de brasileiros altamente especializados que têm como objetivo trabalhar nos Estados Unidos.\nEm decreto da última sexta-feira (19), Trump determinou que o visto H-1B, destinado a esse perfil de trabalhador, passará a ter a cobrança de uma taxa de US$ 100 mil (cerca de R$ 530 mil). Essa autorização só pode ser concedida a quem já possui oferta de emprego por uma empresa americana, e o custo precisa ser coberto pelo empregador.\nO H-1B foi criado em 1990 pela Lei de Imigração, em meio a um período de escassez de mão de obra especializada nos Estados Unidos, e tem o objetivo de preencher vagas que não podem ser ocupadas por trabalhadores americanos.\n"Em geral, o H-1B exige pelo menos um diploma de bacharel e experiência na função. É bastante usado por empresas de tecnologia, engenharia, saúde e finanças, que buscam talentos qualificados em nível global", explica Leda Oliveira, CEO da AG Immigration.