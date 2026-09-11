-Renault Niagara (1.3455186)\nA Renault revelou oficialmente a nova picape Niagara, que chegará ao mercado brasileiro em novembro próximo. O modelo será oferecido em quatro versões com motor 1.3 turbo flex, sendo três com tração dianteira e uma 4x4.\nTambém deverá ter uma versão com câmbio manual, duas com o DCT de seis marchas com tração 4x2 e uma topo, Outsider, com o DCT e tração 4x4.O preço não foi divulgado pela Renault.\nOutra novidade é que a Niagara, que foi lançada em Buenos Aires, capital da Argentina, ganhará versões híbridas previstas para 2027. Ou seja, a Renault Niagara chegará para disputar mercado com a Fiat Toro, Ford Maverick, Ram Rampage, Chevrolet Montana, Volkswagen Tukan e BYD Mako.\nProduzida na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, na Argentina, a Niagara usa a plataforma modular RGMP, a mesma base de modelos como Kardian e Boreal. A picape faz parte de um investimento de 350 milhões de euros da Renault na unidade argentina e terá produção anual estimada entre 40 mil e 60 mil unidades. Ela foi concebida, criada e desenvolvida na América do Sul.