“A mudança que muda tudo” foi a mensagem que marcou o lançamento do Renault Kardian no Brasil em março do ano passado. Exatamente 18 meses depois, completados nesta quarta-feira (20), o Kardian 2026 chega renovado ao mercado.\nA montadora francesa agiu rápido para conquistar novos clientes nesse segmento competitivo dos SUVs compactos. Ou seja, o que já era bom ficou ainda melhor, numa resposta direta ao novo rival Volkswagen Tera.\nEntre as novidades, o Kardian 2026 traz inéditas tecnologias de Digital Life, segurança humanizada, a nova versão iconic, cores externas renovadas e novos acabamentos internos, além de conectividade com o novo ecossistema My Renault.\nCom a linha 2026, o Kardian passa a ser oferecido nas versões authentic, evolution, techno e iconic, todas equipadas com o motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm e o câmbio automático de dupla embreagem úmida. A versão evolution também é oferecida com transmissão manual de seis velocidades. Confira os conteúdos e preços no final do texto.