Design moderno, muita tecnologia, conforto, referência em segurança ativa e ótimo desempenho. Eis o Renault Boreal, o novo SUV médio da marca francesa que, com suas credenciais, vai acirrar a concorrência no segmento C, no qual estão Toyota Corolla Cross, Jeep Compass e Volkswagen Taos.\nPrimeiro SUV de porte médio da Renault desenvolvido no país e produzido em São José dos Pinhais (PR), o Renault Boreal está disponível em três versões de acabamento, com os seguintes preços: Evolution (R$ 179.990,00), Techno (R$ 199.990,00) e Iconic (R$ 214.990). Todas com cinco anos de garantia sem limite de quilometragem.\nDesign\nProduzido sobre a nova plataforma Renault Group Modular Platform (RGMP), o Boreal tem 4,56 metros de comprimento e 2,70 m de entre-eixos.\nO design sofisticado segue o novo DNA da marca com capô elevado. Na parte dianteira, o SUV tem grade frontal na cor da carroceria e em black piano, além de faróis de LED que “invadem” os paralamas.