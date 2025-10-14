-Galeria (1.3324033)\nA Renault iniciou nesta terça-feira (14) a pré-venda do Boreal, um SUV médio com foco nas famílias, que associa elegância e tecnologia no segmento C. O Brasil é o primeiro país a comercializar o Boreal no mundo.\nO Renault Boreal está disponível em três versões de acabamento, com os seguintes preços de lançamento: Evolution (R$ 179.990,00), Techno (R$ 199.990,00) e Iconic (R$ 214.990). As primeiras unidades chegarão às lojas e aos clientes a partir de novembro deste ano.\nPré-venda\nOs interessados já podem fazer a reserva por meio do Boreal R Pass no site http://prevenda-boreal.renault.com.br/, garantindo o preço de lançamento. O Boreal R Pass será adquirido por R$ 1.000 e esse valor pago será descontado no preço final do carro. Ou seja, o cliente só pagará a diferença entre esse sinal e o preço do carro.