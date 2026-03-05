Renault Koleos (Divulgação/Sobre Rodas)\nA Renault mantém o ritmo acelerado em sua nova fase no Brasil. Depois do Kardian e do Boreal, agora a novidade é o Koleos, o primeiro SUV híbrido da marca no país com autonomia de até 721 km, que estreia no segmento D.\nO Renault Koleos full hybrid E-Tech foi desenvolvido com a Geely e será vendido somente na versão esprit Alpine. Produzido na Coréia do Sul, o novo SUV chega às concessionárias no próximo dia 17 de abril. O preço não foi revelado.\nCom proporções generosas, interior sofisticado, um grande teto panorâmico de vidro e motor híbrido, o Renault Koleos vai acirrar a concorrência no segmento dos SUVs médios e grandes premium, dentre os quais BYD Song Plus, GWM Haval H6, Jeep Commander\nMotor\nCom autonomia de até 721 km, o conjunto híbrido é composto pelo motor turbo de 1.5 litro e dois motores elétricos, todos no eixo dianteiro, com uma bateria de íons de lítio de 1,64 kWh.