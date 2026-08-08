-FOTOS (1.3442653)\nA BYD lançou no Brasil o novo Song Pro Super-Híbrido Flex Fuel, que chega às concessionárias em duas versões: GL por R$ 176.990 (preço promocional para venda direta) e GS por R$ 199.990.\nAlém dos preços competitivos, o motor flex da BYD, desenvolvido com a ajuda de pesquisadores brasileiros, entrega o menor consumo energético da categoria, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).\nCom gasolina, o Song Pro Super-Hibrido Flex Fuel pode percorrer até 1.075 km na versão GL e 1.105 km na GS, conforme o ciclo europeu NEDC. Utilizando etanol, o alcance chega a 775 km e 805 km, respectivamente.\nNo modo totalmente elétrico, a bateria Blade de 13,1 kWh da versão GL proporciona até 57 km de autonomia, enquanto a GS, equipada com bateria de 18,3 kWh, alcança 72 km.\nCarregamento