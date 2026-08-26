-Galeria (1.3448628)\nA Volkswagen não poderia escolher cenário melhor, a 71ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, para apresentar oficialmente a picape Tukan. Até mesmo o embaixador, Gusttavo Lima, levou o modelo para o palco do evento, durante sua apresentação e também anunciou a nova Amarok 2027.\nA estratégia da marca é mostrar o modelo aos poucos até seu lançamento oficial anunciado para o primeiro semestre de 2027. Dessa vez o foco principal foi o design externo, que agradou bastante quem viu em primeira mão.\nFord Ranger lidera segmento de picapes médias no Brasil\nFiat Toro 2027 chega com motorização híbrida flex\nFord anuncia o lançamento da Ranger Tremor no Brasil\nVersões\nProduzida em São José dos Pinhais (PR), a Tukan será lançada em duas versões, cabines simples e dupla. A maior novidade é a configuração cabine simples, que faz sua estreia na versão de entrada Robust, ampliando a vocação da Tukan para o trabalho.