A Nissan revolucionou o segmento de SUVs no Brasil com o lançamento do novo Kicks 2026, que chegou ao mercado com visual moderno, mais robusto, refinado, conforto com muito espaço, segurança, tecnologias e com o novo motor 1.0 turbo flex de três cilindros.\nCaso queira comprovar todas essas vantagens, aproveite que o novo Nissan Kicks nas suas quatro versões - Sense, Advance, Exclusive e Platinum - está sendo vendido em condições especiais até a próxima terça-feira (2 de setembro).\nA campanha “Comparou, comprou!” oferece descontos de R$ 8 mil a R$ 12 mil dependendo da versão. A negociação envolve o carro usado na troca e financiamento em até 18 parcelas com taxa zero e 70% de entrada.\nA estratégia amplia a competitividade da Nissan no concorrido mercado dos SUVs e posiciona o Novo Kicks como uma alternativa atraente diante dos rivais Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V e Toyota Corolla.