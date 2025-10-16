-galeria (1.3325025)\nA Honda lança o novo WR-V 2026, que chega para ser a nova referência entre os SUVs compactos de entrada. Atributos não lhe faltam. O novo WR-V tem a melhor relação custo benefício do segmento de entrada, com excelente espaço interno, conforto, generoso porta-malas, segurança, motorização e garantia total de seis anos, sem limite de quilometragem.\nProduzido no Brasil, o novo WR-V chega em duas versões: EX por R$ 144.900 e a EXL por R$ 149.900. Ou seja, são preços competitivos que vão acirrar a concorrência no segmento de SUVs compactos. A pré-venda terá início nesta sexta-feira (17). No dia 12 de novembro, começam as vendas regulares pelos mesmos preços.\nNa pré-venda, o consumidor terá condições especiais de seguro e consórcio pelo Banco Honda. Para os consumidores que realizarem o test drive, serão sorteados brindes de itens da Honda Collection e vouchers de viagem no valor de R$ 50.000.