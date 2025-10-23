A GWM lançou o Wey 07 no Brasil, um SUV híbrido plug-in de luxo com seis lugares que combina performance, sofisticação e alta tecnologia embarcada. A novidade chega em versão única por R$ R$ 429 mil, com um conjunto de equipamentos completo e acabamento premium, focado no segmento de luxo eletrificado.\nCom seis lugares, tem quatro bancos individuais nas duas primeiras fileiras, com direito a banco do passageiro dianteiro que deita quase completo e, na segunda fileira, bancos com ajustes elétricos, massagem, aquecimento e ventilação. Isso tudo para concorrer no segmento das marcas premium, no qual estão BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche e Lexus.\nCaoa Chery lança Tiggo 7 2026 sem reajuste de preços\nHonda lança novo WR-V com foco em conforto e tem preço competitivo\nRenault Boreal chega a partir de R$ 179.990