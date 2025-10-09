GWM (GWM Wey 07)\nA GWM Brasil inicia nesta quinta-feira (9) as reservas antecipadas do Wey 07, SUV híbrido plug-in de luxo com seis lugares, que chega para concorrer no segmento premium no país.\nAs reservas podem ser realizadas diretamente no site da GWM (gwmmotors.com.br), no Mercado Livre ou nas concessionárias da marca em todo o Brasil, mediante depósito de R$ 9 mil. O preço oficial do modelo será anunciado no dia 23 de outubro.\nCom o Wey 07, a GWM amplia seu portfólio de veículos híbridos no Brasil. O modelo tem o sistema híbrido inteligente Hi4 e é equipado com o motor 1.5 turbo a gasolina e potência combinada de 517 cv e 95 kgfm de torque, garantindo aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. Segundo a marca, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.\nO Wey 07 conta com entre-eixos de 3.050 mm, um dos maiores da categoria, garantindo amplo espaço interno para os seis ocupantes. O modelo possui um cockpit de última geração, que combina tecnologia e design minimalista com materiais nobres e acabamento refinado, possibilitando acessibilidade e conforto extremo na condução.