Geely EX5 EM-i Híbrido plug-in (Divulgação/Geely)\nApresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2025, o Geely EX5 EM-i Híbrido plug-in foi lançado oficialmente no Brasil. O SUV chega importado, mas segundo a marca, será produzido a partir do segundo semestre no Complexo Industrial Ayrton Senna, no Paraná, mesma fábrica da Renault.\nO SUV é oferecido em três versões, PRO que custa R$ 189.990, a MAX com preço de R$ 209.990 e a mais completa ULTRA, com preço sugerido de R$ 234.990.\nO EX5 EM-i é o terceiro modelo lançado pela Geely no país, de uma gama que inclui os modelos 100% elétricos Geely EX2 e Geely EX5. A marca chinesa está no Brasil há um ano por meio de uma fusão com a francesa Renault.\n“Depois do sucesso do Geely EX5 e do Geely EX2, estamos ampliando a nossa oferta no mercado brasileiro com o Geely EX5 EM-i, um híbrido plug-in, que chega para competir em um dos segmentos que mais crescem no país”, explica Alex Chen, diretor comercial da Geely Brasil.