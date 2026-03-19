O SUV GS3 será o primeiro veículo a ser produzido na fábrica da HPE em Catalão (Divulgação/GAC)\nA GAC anunciou nesta quarta-feira (18), a formalização de um acordo de cooperação com a HPE Automotores para iniciar a produção de veículos a partir de 2027 em Catalão, localizada no Sudeste de Goiás.\nA capacidade anual de produção será de até 50 mil veículos por ano. O projeto faz parte do plano de investimentos da GAC no país e está alinhado à estratégia da companhia de ampliar sua presença na América Latina.\nBYD lidera vendas no varejo em Palmas\nNovo Tiggo 5X 2027 chega por R$ 119.990\nTeste: Volkswagen Taos 2026 é rápido e confortável\nA GAC pretende montar uma linha completa que inclui modelos a combustão, híbridos e elétricos. O primeiro modelo a sair da linha será SUV compacto GAC GS3 com motor 1.5 turbo.