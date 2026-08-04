A Ranger liderou o segmento de picapes médias no Brasil em julho, com 3.402 emplacamentos e 25,2% de participação, segundo o Renavam. Reconhecida como a referência da categoria, desde o lançamento da nova geração a picape da Ford vem ampliando progressivamente sua participação de mercado.\nEla já era a mais vendida em importantes regiões picapeiras, como Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Roraima, com forte presença do agronegócio. Agora, conquista essa posição também em âmbito nacional.\nVersões topo de linha\nComparado a junho a Ranger cresceu 15,3%, enquanto o segmento teve uma redução de 0,8%. Nas versões topo de linha, ela reforçou sua liderança com os modelos XLT, Limited e Raptor.\nEsta é a faixa mais disputada do mercado, onde as marcas colocam à disposição as tecnologias mais avançadas. A Ranger se destaca com seu potente motor V6 3.0 de 250 cv, a maior razão de compra dos clientes.