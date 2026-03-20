A Ford criou um Explorer Hybrid especialmente para o papa Leão XIV, com vários itens personalizados. O SUV foi entregue pelo CEO da Ford, Jim Farley, e sua esposa Lia , no final de fevereiro.\nO veículo celebra a conexão em comum da empresa e do Pontífice com a cidade de Chicago, nos EUA. O Explorer é produzido na fábrica de Chicago, que opera há mais de um século na zona Sul da cidade, a cerca de 8 km do subúrbio de Dolton, onde o primeiro papa norte-americano cresceu.\nBaseado no Ford Explorer Platinum 2026, o novo “papamóvel” será usado pelo Pontífice para deslocamentos no Vaticano. Seu trem de força híbrido exclusivo é equipado com motor V6 3.3 L e transmissão híbrida de 10 velocidades. A carroceria preta tem detalhes cromados e placas personalizadas com as inscrições “DA POPE” e “LEO XIV”.