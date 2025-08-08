A Fiat Toro 2026 chega ao mercado na próxima segunda-feira (11) com novidades no visual, equipamentos, interior e mais tecnologia. Mas os preços também subiram em todas as seis versões A configuração de entrada Endurance passa a ser vendida por R$ 159.490 e a topo de linha Ranch, por R$ 228.490 (confira abaixo).\nNo design, a Fiat Toro 2026 traz nova identidade global da marca, com linhas mais quadradas. Destaque para a nova grade com formato trapezoidal para reforçar os temas geométricos. As luzes diurnas em LEDs estão maiores, acompanhando um estilo mais vincado do para-choque em geral. Nas laterais, estão novas rodas que variam de 17" a 18", dependendo da versão.\nNa traseira, as lanternas receberam nova organização interna, em LEDs, e o para-choque segue a mesma temática geométrica, com duas saídas falsas de ar nas extremidades. A tampa da caçamba segue com a abertura lateral, com o novo puxador, também mais geométrico. As novas peças adicionaram 9 mm no comprimento da Toro, agora com 4.954 mm.