Fiat Strada, com 142.901 unidades, foi o veículo mais vendido no ano passado no Brasil (Divulgação/Sobre Rodas)\nPelo quinto ano consecutivo, a Fiat é a marca mais vendida do mercado nacional. Em 2025, alcançou 20,9% de participação com 533.739 unidades emplacadas, uma vantagem de 94.8 mil carros à frente da segunda colocada.\nPara manter a liderança e comemorar os 50 anos no país, a Fiat do Brasil vai lançar um modelo completamente novo por ano até o final da década - representando cinco novos produtos no mercado brasileiro até 2030.\nFiat vai lançar 5 novos carros no Brasil até 2030\nFiat Toro 2026 chega com novo design e mais tecnologia\nFiat revela detalhes do novo visual da Toro 2026 em teaser\nDestaques\nNovamente e também pelo 5º ano consecutivo, a Fiat Strada, com 142.901 unidades e 5,6% de market share,, é o veículo mais vendido do país considerando todos os segmentos do mercado - carros de passeio, picapes e comerciais leves.