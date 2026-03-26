CAOA Changan Uni-T (Divulgação/Sobre Rodas)\nA CAOA iniciou nesta quinta-feira (26) a produção dos veículos Changan no Brasil. O SUV Uni-T, que está na sua terceira geração, é o primeiro a sair das linhas de montagem do grupo brasileiro em Anápolis (GO).\nO modelo já está à venda em versão única Infinity na rede CAOA Changan, com preço inicial de R$ 169.990, nas concessionárias da marca. Vai disputar mercado com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Renault Boreal e Volkswagen Taos.\nÉ oferecido nas cores preto sólido, branco perolizado, cinza metalizado e hyper blue (cor exclusiva, disponível somente no Brasil). O modelo conta com garantia de 7 anos ou 150.000 km\nAlém do Uni-T, a CAOA Changan planeja ainda mais dois produtos para a fábrica de Anápolis. Um deles é o CS75, que já foi flagrado em testes no Brasil.