Com 105.330 mil carros emplacados em um período de 12 meses (agosto/24 a agosto/25), a BYD, conforme informações da montadora, é a marca que mais cresce no Brasil entre as líderes de mercado. O aumento foi de 74% sobre o período anterior. A companhia se mantém entre as 10 montadoras que mais vendem no país.\nNo último mês de agosto, a companhia bateu seu recorde de emplacamento do ano com 9.815 novos veículos. Considerando apenas automóveis, a BYD emplacou 9.749 unidades, resultado que rendeu a sexta posição no ranking de vendas (market share de 5,66%).\nJá no varejo, os carros mais emplacados da marca no último mês foram: BYD Dolphin Mini (3.036); BYD Song Plus (1.263); · BYD Song Pro (1.254) o BYD Dolphin (976).\nPor região\nA BYD também registrou desempenho no ranking de vendas no varejo ao superar marcas como Toyota e Hyundai nas regiões Nordeste e Sul do país. A greentech ficou em 3º lugar no Nordeste, com 1.815 novas unidades e 9,7% de market share. No Sul, conquistou o 4º lugar com 1.624 carros vendidos e 8,2% de participação no mercado.