A BYD do Brasil anunciou nesta quinta-feira (8) que o SUV híbrido plug-in BYD Song Plus será produzido na fábrica da marca em Camaçari (BA) ainda em 2026, mantendo, inicialmente, as mesmas configurações do modelo vendido hoje no mercado.\nA novidade faz parte da estratégia de fabricar localmente os modelos mais vendidos no país. O SUV será o quarto modelo a ser produzido na fábrica, que já soma uma produção próxima de 20 mil veículos dos modelos BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro nos pouco mais de 60 dias de operação.\nOperação\nA greentech segue investindo em ampliar suas fábricas na Bahia para que a produção possa, em larga escala, atender à crescente demanda dos brasileiros por modelos como o Song Plus.\nA BYD esclarece que o modelo seguirá sendo ofertado no mercado internacional, apesar de ter sido substituído na China. A estratégia da marca no mercado chinês é diferente dos outros países por conta das especificidades de onde está a matriz.