A BYD conquistou a liderança no mercado automotivo de Palmas no início de 2026. Depois de aparecer na sexta colocação do ranking de varejo em janeiro, a greentech assumiu o primeiro lugar de vendas em fevereiro, com 60 veículos licenciados e 15,5% de participação de mercado.\nO salto aconteceu em menos de 30 dias e evidencia a velocidade com que a marca vem ganhando espaço no mercado local. Em janeiro, a BYD havia registrado 27 emplacamentos e 7,4% de market share. Um mês depois, mais que dobrou o volume de licenciamentos e assumiu o topo do ranking de vendas.\nO Dolphin Mini foi o destaque da BYD e aparece como o segundo modelo mais vendido do período, com 31 unidades licenciadas. O resultado também contou com a força da família Song e do BYD Dolphin, que contribuíram para o desempenho da marca no ranking local.