BYD Sealion 7 (Divulgação/Sobre Rodas)\nA BYD escolheu o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para lançar nesta terça-feira (26) o BYD Sealion 7, o primeiro SUV cupê da marca que chega para se juntar aos outros modelos premium da linha.\nO SUV elétrico, derivado do sedã Seal, já está à venda por R$ 339.990, um preço competitivo diante do nível de sofisticação e desempenho, especialmente frente aos principais rivais do segmento.\n"Estar no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, não é apenas simbólico, é um lugar muito especial. Essa escolha é totalmente coerente com o momento que a BYD vive no Brasil: um momento de performance, avanço e liderança", destaca Alexandre Baldy, vice-presidente Sênior e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto Brasil.\nPotência e autonomia\nO modelo é equipado com uma bateria Blade de 82,5 kWh que alimenta dois motores com tração integral. O conjunto mecânico entrega 531 cv de potência e 70,3 kgfm de torque instantâneo nas quatro rodas. O Sealion 7 acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos. A velocidade máxima chega a 215 km/h limitada eletronicamente.