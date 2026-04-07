O SUV Yuan Plus e o Dolphin SE (Special Edition) são as novidades anunciadas pela BYD (Divulgação/BYD)\nA BYD acaba de lançar o Dolphin SE (Special Edition), mais um integrante da família dos compactos da marca no Brasil. O modelo tem preço sugerido de R$ 159.990 e recebe facelift em sua configuração.\nA marca também apresentou novidades no SUV Yuan Plus, que ganha mais potência com dois motores elétricos, que entregam 449 cv, tração integral, e atualizações na cabine. Tudo isso por R$ 269.990.\n“Esses dois novos carros chegam para deixar a nossa marca ainda mais competitiva e colocar na garagem do nosso cliente o que há de mais moderno e tecnológico”, ressalta Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head comercial e marketing da BYD Auto.\nBYD lidera vendas no varejo em Palmas