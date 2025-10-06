De 2022 até nesta segunda-feira (6/10) a BYD já colocou 172.303 carros 100% elétricos e híbridos plug-in nas ruas do Brasil.\nEntre os modelos preferidos estão o BYD Dolphin Mini (44.945), primeiro 100% elétrico produzido por brasileiros na fábrica de Camaçari, e o híbrido plug-in BYD Song Plus (36.213).\nSetembro\nSomente no mês passado a BYD emplacou 9.934 veículos de passeio, alcançando a sétima posição no ranking geral de vendas, com 5,56% de participação de mercado. Considerando as vendas de varejo e diretas de automóveis e comerciais leves, a greentech ficou em oitavo lugar, com 10.024 unidades e 4,33% de market share. No acumulado do ano, a marca já totaliza 77.198 emplacamentos.\nExcluindo as vendas diretas, a BYD foi top 5 entre os veículos de passeio, com 9,21% de market share, atrás apenas de Volkswagen, Fiat, GM e Hyundai. A marca também liderou as vendas de varejo em Porto Velho (RO) e Maceió (AL), além de ocupar a segunda posição em Brasília (DF) e o terceiro lugar em Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e Salvador (BA).