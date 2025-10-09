A BYD inaugurou oficialmente nesta quinta-feira (9) sua fábrica de veículos em Camaçari (Bahia), com a apresentação do primeiro carro super-híbrido plug-in com motor flex do mundo, um BYD Song Pro em edição especial e limitada. O modelo homenageia a COP30, que receberá 30 unidades. O SUV também marca a produção do veículo de número 14 milhões da BYD no mercado global.\nCom capacidade para produzir 150 mil veículos por ano em sua primeira fase e 300 mil na etapa posterior, a fábrica emprega mais de 1,5 mil colaboradores. Trata-se da maior unidade produtora de veículos elétricos da América Latina e a maior instalação da BYD fora da Ásia. Quando concluído, o complexo realizará a produção completa dos principais modelos da marca. O investimento na fábrica é de R$ 5,5 bilhões.\nBYD vende mais de 100 mil carros em 12 meses no Brasil