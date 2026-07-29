O Sistema Nacional de Emprego (SINE) divulgou o quadro de vagas atualizado para esta quarta-feira (29), com um total de 963 oportunidades de trabalho distribuídas por várias regiões do estado. As vagas abrangem desde cargos que exigem níveis técnicos e superiores até funções operacionais, incluindo postos exclusivos para Pessoas com Deficiência (PCD).\nAs cidades de Palmas e Araguaína concentram o maior volume de oportunidades. Confira o detalhamento por unidade:\nPalmas: 309 vagas (sendo 295 gerais e 14 para PCD)\nAraguaína: 303 vagas (sendo 300 gerais e 3 para PCD)\nGurupi: 143 vagas\nDianópolis: 56 vagas\nLuzimangues: 46 vagas\nPorto Nacional: 44 vagas (sendo 40 gerais e 4 para PCD)\nTaquaralto: 25 vagas\nParaíso: 17 vagas\nColinas: 9 vagas\nGuaraí: 8 vagas\nAraguatins: 3 vagas\nCargos com maior demanda\nO mercado de trabalho tocantinense apresenta alta demanda para os setores de comércio, serviços e construção civil. Os cargos com maior número de vagas disponíveis são: