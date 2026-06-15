Os contratos de municípios, estados e da União com empresas que prestam serviços públicos como transporte, coleta de lixo, energia, portos e outras concessionárias deverão ser revisados caso a PEC (proposta de emenda à Constituição) do fim da escala 6x1 passe a valer.\nA Câmara dos Deputados aprovou, em 27 de maio, a redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais. O texto aprovado estabelece que, 60 dias após a promulgação da medida, começa a valer a escala 5x2 e a jornada semanal passa a ser de até 42 horas por semana. A diminuição para 40 horas semanais será aplicada 12 meses depois. O texto ainda precisa ser discutido no Senado.\nEntidades que representam empresas prestadoras desses serviços públicos já calculam o tamanho do impacto com a mudança. "Nós estimamos que deve haver um aumento entre 6% e 8% da tarifa", afirma Marcos Bicalho, diretor da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos).