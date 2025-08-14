Nesta sexta-feira, 15 de agosto, será celebrado pela primeira vez o feriado estadual do Dia do Senhor do Bonfim. A data faz referência à tradição de romaria ao povoado de Bonfim, em Natividade, que atravessa os séculos e movimenta fiéis do Tocantins e de outros estados para agradecerem por graças alcançadas.\nMas como a data passou a ser feriado a partir deste ano, muitos trabalhadores terão a sexta-feira de folga. O comércio e outros serviços podem sofrer alterações no funcionamento. Veja o que abre e fecha no feriado de Senhor do Bonfim:\nServiço público\nComo o feriado é em todo o estado, as repartições públicas estaduais e municipais não terão atendimento nesta sexta-feira. Os serviços essenciais, como os de saúde, segurança pública e limpeza urbana, são mantidos por serem ofertados em sistema de plantão.