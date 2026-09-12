O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) abriu processo seletivo com 72 oportunidades, entre imediatas e cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 11.863,90. As vagas são para atuação na sede da instituição, em Goiânia, sob regime de CLT e jornada de 40 horas semanais.\nConfira o edital do processo seletivo.\nOs interessados podem se inscrever até 21 de setembro. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest), organizador da seleção.\nAs remunerações variam entre R$ 3.472,91 e R$ 11.863,90. Além dos salários, os aprovados contarão com benefícios como auxílio-alimentação (no valor de R$ 1,2 mil), vale-transporte, assistência médica e odontológica, previdência privada e seguro de vida.